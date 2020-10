Френският президент Еманюел Макрон обяви втора национална карантина в страната поне до края на ноември. Тя ще започне от този петък.

Несъществени бизнеси, като ресторанти и барове, ще се затворят, но училищата и фабриките ще останат отворени. Всеки който иска да напусне дома си ще трябва да има съществена или медицинска причина, както и да попълни специален формуляр за целта. Границите на страната също ще бъдат затворени.

„Търговските предприятия, които не попадат в категорията на стоките от първа необходимост, както беше решено през пролетта, местата, където се събират голям брой хора - барове, ресторанти, ще бъдат затворени“, каза Макрон.

"Разбирам, че изисквам твърде много от бизнеси, които се намират в градските центрове. Но ние ще преразгледаме ситуацията след 15 дни и ако тя се подобри, можем да позволим на отделни предприятия да се отворят отново, което е важно в периода преди Коледните празници ", добави той.

Макрон подчерта, че страната рискува да бъде "обзета от втора вълна, която без съмнение ще бъде по-трудна от първата". Така Франция става втората държава след Германия, която ще въведе втора национална карантина в борбата с COVID-19.

Коронавирусът се разпространява във Франция с безпрецедентна скорост, каза Макрон. "Вирусът се разпространява във Франция със скорост, която не беше предвидена дори в най-песимистичните прогнози. Броят на заразените спрямо общото население се е удвоил за една седмица. За разлика от първата вълна, днес всички региони са на ръба на опасна ситуация ", каза държавният глава.

"В много области, за да можем да оказваме медицинска помощ на пациенти с COVID-19, сме принудени да започнем да отменяме планираните по-рано хирургични операции за кардиологични или онкологични заболявания. И това понякога са същите операции, които бяха отменени през пролетта поради епидемията", призна Макрон.

