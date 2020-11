Централната гара в град Утрехт, Нидерландия, беше евакуирана временно поради "подозрителна ситуация".

По първоначална информация причината за ситуацията е мъж, отправял заплахи в един от влаковете, споменавайки думата "бомба".

BREAKING - Central rail station in #Utrecht evacuated and all trains stopped due to a possible 'terror threat', police look for a suspect.pic.twitter.com/kT7Go4iGUA — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 3, 2020

Utrecht central station in Holland now fully evacuated as search for Islamist is ongoing. #Netherlands pic.twitter.com/zY9GQIBFlt — Intel Slava (@SlavaIntel) November 3, 2020

В социалните мрежи се разпространяват кадри на тежковъоръжени полицаи.

Situation at #Utrecht central station, #Holland as man shouting 'Allahu akbar' threatens passengers before throwing a package, bomb squad on scene. pic.twitter.com/bXiqOZTsuo — Steve England (@steve22England) November 3, 2020

Двама души са задържани, съобщи местната полиция в "Туитър".

Около 20:00 часа местно време гарата отново е била отворена и движението на влаковете възстановено.

