В Шри Ланка служители от бреговата охрана и доброволци спасиха 120 заседнали кита гринди, като само два от морските бозайници са умрели, предаде Франс прес.

Residents of Panadura in Sri Lanka have defied the area's #COVID19 curfew to help push 100 beached whales back into the sea.



