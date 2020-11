Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди своя съперник в президентските избори в САЩ Джо Байдън да не твърди, че е победил, докато продължават съдебните процедури, оспорващи изборните процедури и резултата, предаде ДПА.

ЗА ВОТА В САЩ С УСМИВКА: Мемета и колажи с Тръмп и Байдън (ГАЛЕРИЯ)

"Джо Байдън не трябва неправомерно да претендира, че вече е избран за президент”, написа Тръмп в Twitter. „Аз също мога да предявя такава претенция. Юридическият процес едва сега започва”, допълва той.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!