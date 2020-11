Ден преди Деня на благодарността и броени дни след като за първи път се появи публично с новия си възлюбен Машин Гън Кели, актрисата Меган Фокс подаде молба за развод със съпруга си Брайън Остин Грийн, съобщава БТА.

After splitting in May, Megan Fox and Brian Austin Green have officially filed for divorce. https://t.co/9sVdIlvvw2 — ExtraTV (@extratv) November 26, 2020

Като причина за иска за разтрогване на продължилия им над 10 години брак 34-годишната Фокс посочва непреодолимите различия с 47-годишния актьор.

Според документите, с които разполага „И!Нюз”, Меган Фокс иска съвместно юридическо и физическо попечителство над трите им деца, както и прекратяване на съпружеската издръжка за нея и Грийн.

After 10 years of marriage, actress Megan Fox has officially filed for divorce from actor Brian Austin Green, 6 months after they announced their breakup in May 2020. https://t.co/RlM9VbI8GO — Rappler (@rapplerdotcom) November 26, 2020

Меган Фокс и Брайън Остин Грийн сключиха брак през юни 2010 г. Бившата двойка има три момчета - Джърни, Боди и Ноа. През 2015 г. актрисата подаде молба за развод, която оттегли, след като със съпруга й се помириха, припомня изданието.

През април тази година плъзна мълва, че Меган Фокс и Брайън Остин Грийн живеят отделно. През май актрисата потвърди раздялата им.

Megan Fox's new tattoo appears to be a loving tribute to boyfriend Machine Gun Kelly https://t.co/6Y0s7UQOnF pic.twitter.com/mR9cWzOeQ4 — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) November 25, 2020

Вестта, че Меган Фокс отново е подала молба за развод с Брайън Остин Грийн идва броени дни след като актрисата за първи път се появи публично с новия си възлюбен, рапъра Машин Гън Кели. Дебюта си като двойка Фокс и Кели направиха на церемонията за Американските музикални награди на 22 ноември.

