Белият дом вече е готов за Коледа. Празничната украса беше представена официално от първата дама Мелания Тръмп във видео, публикувано в Twitter.

От виртуалната разходка се вижда, че тази година за резиденцията на американския президент е избрана традиционната декорация - много коледни дръвчета с бели светлини и червени орнаменти.

First Lady Melania Trump has unveiled this year's White House Christmas decorations, as she and her family celebrate their fourth Christmas in office. pic.twitter.com/3FwI3hEfDk