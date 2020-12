Поп звездата Риана официално съобщи, че има нова любов и феновете не са твърде изненадани от нейния избор. След месеци спекулации се потвърди, че певицата има връзка с рапъра и неин дългогодишен приятел Асап Роки, съобщава БГНЕС.

Риана издава готварска книга

Според чуждестранни медии двойката е видяна и снимана в Ню Йорк, въпреки че, разбира се, не за първи път се появяват заедно на публични места. През лятото Роки подкрепи певицата по време на промоционална кампания за нейната козметична линия Fenty Skin. Той също така помогна на Риана с поредица от видеоклипове и интервюта, популяризиращи новата й марка.

Rihanna and rumored boyfriend A$AP Rocky have night out in New York https://t.co/56XzGxFCqR pic.twitter.com/DHM4YNssr0