Южните части на Чили и Аржентина бяха потопени в тъмнина за две минути от пълно слънчево затъмнение, предаде Франс прес, позовавайки се на журналисти от агенцията, намиращи се в двете южноамерикански държави.

Just watched the total eclipse of the sun via a live broadcast from Chile. Check out the solar flares that you can see on the right in red. pic.twitter.com/yOJGr1xpwF — StockShaman ⚒ (@StockShaman) December 14, 2020

Две слънчеви и две лунни затъмнения ни очакват през 2021 г.

The Sun is seen through the clouds on the slopes of Villarrica volcano, in Pucon, Chile, ahead of the total solar eclipse on December 14.



In the worldview of Chile's indigenous Mapuche communities, the solar eclipse represents "the temporary death of the Sun"



📸 Martin Bernetti pic.twitter.com/Z8jPWKuSwt — AFP News Agency (@AFP) December 14, 2020

Аржентинските поклонници на астрономическите спектакли успяха да видят как Луната напълно покрива слънчевия диск. Жителите на Чили обаче бяха лишени от възможността да се насладят на астрономическото зрелище в цялото му великолепие заради гъсти облаци.

Частичен небесен спектакъл можаха да наблюдават обитателите на останалата част от Южна Америка, Полинезия, Антарктида и Африка.

