Къщата в Ню Йорк, в която Доналд Тръмп е живял като дете, отново е на пазара. Домът на президента на САЩ вече е сменял собствениците си два пъти от 2016 година насам. Но този път агенцията за недвижими имоти, която се занимава с продажбата, отправи апел директно към феновете на президента - да купят къщата на безпрецедентната цена от 3 милиона долара и да му я предложат като подарък.

Във вторник агенция Paramount Realty стартира набиране на средства в сайта за многобройни инвеститори с малки суми GoFundMe, призовавайки феновете на Тръмп да дадат своя принос. Ако парите бъдат събрани, къщата ще бъде подарена на отиващия си президент.

Агенцията наскоро се опита да продаде къщата, намираща се в богатия квартал Jamaica Estates в „Куинс”, Ню Йорк, за 3 милиона долара на класически търгове, но без успех. Но след това тя излезе със стратегията за краудфандинг, която „никога не е правена досега“, каза агентът за недвижими имоти на Миша Хагани пред AФП.

“Love Trump? Thank President Trump by contributing to this campaign to buy his childhood home in his honor!” a GoFundMe page reads. https://t.co/NESKTAda7e

"По-вероятно е един милион хора, които обичат Тръмп, да дадат по три долара, а не богат купувач, който да извади три милиона", каза той. Въз основа на критериите за недвижими имоти, имитацията на старинна къща с пет спални и четири бани - където Тръмп е живял до четиригодишна възраст, когато семейството се премества в по-богат дом наблизо - едва ли струва повече от 1 милион долара. Но "нематериалната й стойност" я прави "уникална”, твърди Хагани.

Къщата е продадена за 2,14 милиона долара през март 2017 г., малко след като Тръмп встъпи в длъжност. И сега, когато бившият магнат на недвижими имоти е на път да напусне Белия дом през януари, купуването на къщата е "почти като благодарност или подарък от тези, които го обичат", обясни Хагани.

President Trump’s childhood home is up for sale for the fourth time in four years, with a bloated $3 million target price that the auctioneer hopes his admirers will pay, and then, give it back to Trump https://t.co/8F3nNRjzOl pic.twitter.com/kKo7jAtM7P