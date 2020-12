На Фарьорските острови днес бе открит официално 11,2-километров подводен път, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

Тунелът е най-голямата инфраструктура на тази датска територия в Северния Атлантик и ще намали времето за пътуване между столицата Торсхавн и редица други селища.

В най-дълбокия си участък тунелът минава на 187 метра под морското дъно. Прокарването му е започнало през февруари 2017 година.

The Eysturoy sub-sea tunnel will have the 1st underwater roundabout.



Work begun: 2016

Open: 2021



A 11 km long tunnel road connecting the island of Streymoy with the island of Eysturoy -72.6 meters under the sea in the Faroe Islands, 320 km north-northwest of Scotland. pic.twitter.com/IbjljWdcT1