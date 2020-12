Австралия твърди, че може да депортира британски туристи, които нарушават правилата за COVID-19, след като стотици били забелязани да купонясват на плаж в Сидни на Коледа.

Видеозаписите от събирането, широко разпространени в социалните мрежи, показват орди от млади веселяци, които пеят и танцуват на плажа Бронте в нарушение на разпоредбите.

Bronte beach parties... not so much social distancing going on... pic.twitter.com/3StFoCaWB8 — Peter Hannam (@p_hannam) December 25, 2020

Събитието предизвика гняв сред местните жители, а здравните служители го нарекоха "абсолютно ужасяващо".

Very odd at Bronte Beach the police also showed up without masks and not collecting everyone's names. Great gold standard and contact tracing considering one person there a worker from a Hotel in Sydney contracted coronavirus two days before. Police with no masks in the middle pic.twitter.com/hCZVGaZulm — Biame Marra (@BiameMarra) December 25, 2020

Сидни се бори с нова епидемия след месеци без местни случаи. Появата на вируса седмица преди Коледа предизвика бързо повторно въвеждане на ограничения в града, включително ограничаване на празничните събирания и блокиране на най-силно засегнатия регион, Северните плажове. Вече са регистрирани 129 нови случая.

Във вторник министърът на имиграцията на Австралия Алекс Хоук заяви, че е "шокиран" от сцените на плажа Бронте. Той отправи предупреждение към други посетители.

If the scenes at Bronte Beach had involved Black Africans or other minorities flouting the law, say in Western Sydney, many, including politicians, would be demanding and saying ‘these people don’t assimilate, respect Aussie values and laws’ therefore they ought to be deported. pic.twitter.com/kN3YbL8e9D — Francis Awaritefe (@FrancisAwartefe) December 26, 2020

"Ако някой заплашва обществената безопасност или здраве, визата му може да бъде отменена и отнета", каза той. Хоук обаче не уточни как и дали властите ще издирят купонджиите - никой от тях не е глобен или наказан по друг начин, съобщи полицияга на щата Нов Южен Уелс.

На Коледа са забелязани стотици неносещи предпазни маски на лицата си туристи, които пият, танцуват и пеят в парка до плажа Бронте, който е разположен в съседство на популярната плажна ивица Бонди в източен Сидни. Празничните партита сред туристите в района са често срещано явление през други години.

Backpackers partying at Bronte Beach in breach of NSW COVID restrictions face deportation https://t.co/NUqkjRUJVU — marjiesgirl (@marjiesgirl) December 29, 2020

Според очевидци мнозинството от шумните купонджии са от Великобритания или поне "не са австралийци".

