Служителите на Австралийската национална библиотека са открили една от най-старите кутии шоколадови бонбони в имението на известния австралийски поет Андрю Бартън Патерсън.

Шоколадовата кутия на 120 години е поръчана от британската кралица Виктория. Тя е била открита под кутия с лични документи, между които изрезки от пресата, дневници и стихотворения.

„Южна Африка, 1900 г.“ и „Пожелавам Ви честита Нова година, Виктория“, пише върху сувенирната тенекиена кутия, украсена с кралски символи на Британската империя.

Служителите казаха, че шоколадовите бонбони са все още в добро състояние, след като са престояли в тенекията повече от век.

