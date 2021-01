Къща, обявена за продан в американския щат Върмонт, предизвиква огромен интерес онлайн заради необичайната й характеристика - в нея има седем затворнически килии.

Имотът в Гилдхол, който се продава от брокерите на Realtor.com, е бил резиденция на шефа на затворническите надзиратели на окръг Есекс до 1969 г. През 1880 г., когато е строен, домът на надзирателя бил част от местния затвор.



На северната страна на къщата имало арест със седем килии, които са запазени до днес.

A house for sale in Vermont has everything a new homeowner could want: four bedrooms, lots of character and ... prison cells. // sounds like this house needs an exorcist not a buyer https://t.co/DqdoioeEtu