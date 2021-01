Любовни писма, писани от британски войник през Първата световна война до съпругата му, ще бъдат предадени на семейството й, повече от сто години по-късно.

Неизвестни писма на лейди Даяна отиват на търг

"Удивително е, че хората са си направили труда да ме издирят", каза пред британската агенция Прес Асосиейшън Дейвид Бамброу, правнук на брата на Мери Форчън, до която са адресирани писмата.

Love letters written by a World War One soldier have been found in a Sunderland charity shop.



They were addressed to Mrs Mary Fortune from her husband George, a Durham Light Infantry private.



Now, @Sue_Ryder wants to return them to Mrs Fortune's relatives - Can we help them? 💌 pic.twitter.com/NGETO2itwk