Отдавна изгубена поредица от документи на Боб Дилън, включително размишленията на композитора за антисемитизма и непубликувани текстове на песни, са продадени на търг за общо 495 000 долара.

От базираната в Бостън RR Auction съобщиха, че колекцията, частно притежавана от покойния Тони Глоувър, дългогодишен приятел и довереник на Дилън, е продадена в четвъртък, като по-голямата част от ключовите експонати са отишли при купувач, чиято самоличност остава неизвестна, съобщава БГНЕС.

Long-hidden trove of Bob Dylan letters heads to auction. https://t.co/rgADQA709w pic.twitter.com/m5nCVKJM3O — Ted Gioia (@tedgioia) November 21, 2020

Колекцията включва стенограми от интервютата на Глоувър от 1971 г. с Дилън и писма, които двамата си разменят. Интервютата разкриват, че Дилън е имал антисемитизъм в съзнанието си, когато е сменил името си от Робърт Цимерман, и че е написал Lay Lady Lay за Барбра Стрейзънд.

A long-lost trove of Bob Dylan documents including the singer-songwriter's musings about anti-Semitism and unpublished song lyrics has sold at auction for $495,000. https://t.co/OmE6H1VVYI — The Associated Press (@AP) November 20, 2020

79-годишният Дилън беше близък с Глоувър, който почина миналата година. Двамата мъже влязоха в голямата музика през сцената на едно и също кафенето в Минеаполис. Вдовицата на Глоувър, Синтия Недлър, пусна документите на търг онлайн.

Дилън спечели Нобелова награда за литература през 2016 г., след като даде на света Blowin 'in the wind, Like a Rolling Stone, The Times They Are a-Changin' и други химни на бурните 60 години на миналия век.