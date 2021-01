Шая Лабъф и приятелката му Маргарет Куоли са се разделили на фона на отправените срещу актьора обвинения за физическо насилие. Бившата възлюбена на Лабъф, певицата Еф Кей Ей Туигс, през декември заведе дело срещу него, обвинявайки го в побои, нападение и причиняване на емоционално страдание, припомня изданието.

Към обвиненията впоследствие се присъединиха и други бивши партньорки на звездата от "Трансформърс". "Да, Маргарет и Шая се разделиха. Просто всеки от тях реши да поеме по своя път", заяви източник от обкръжението на бившата двойка.

