След продължила близо година връзка актьорът Бен Афлек се е разделил с приятелката си Ана де Армас, пишат сп. "Пийпъл" и БТА.

Според източници от обкръжението на бившата двойка раздялата им е била "по взаимно решение" и "приятелска". Предполага се, че 48-годишният Афлек и 32-годишната Де Армас са решили да се разделят, тъй като са "на различни етапи от живота си".

Бен Афлек се развел и отказал ролята на Батман заради алкохолизма

"Помежду им има дълбока любов и уважение. Бен има желание да продължи да работи върху себе си. Той има професионални ангажименти и отговорности като баща", казва неназован източник, цитиран от сп. "Пийпъл".

"Бен вече не излиза с Ана. Връзката им беше сложна. Ана не искаше да бъде постоянно в Лос Анджелис, а Бен очевидно трябва да е в града заради децата си", допълва друг приближен до бившата двойка.

Бен Афлек си търси гадже в интернет

Афлек има три деца - 14-годишната Вайълет, 11-годишната Серафина и 8-годишният Самюъл от брака с бившата си съпруга, актрисата Дженифър Гарнър.

ana de armas and ben affleck finished, i guess the joke stopped being funny ben😞 pic.twitter.com/WHjBv7xdKN