Актьорът Антъни Хопкинс се похвали в Twitter, че се е ваксинирал срещу COVID-19 и написа, че "вижда светлина в тунела", след карантината, която сам си е наложил цяла година, съобщи сайтът Фимейл фърст.

Първата доза от ваксината Антъни Хопкинс е получил в Холивуд, в Пресбитерианския медицински център. Той благодари на всички за възможността. Антъни Хопкинс е на 83 години. Той е казвал, че не се страхува от смъртта.

THANK YOU🙏🏻https://t.co/vG01tB4X5K

CHA Hollywood Presbyterian Medical Center, and my dear friend,

Dr. Maria Teresa Ochoa.

Light at the end of the tunnel (after one year of self imposed quarantine). pic.twitter.com/g5OmWw7V4L