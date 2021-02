Военен преврат в Мианмар. Телевизия на военните обяви, че въоръжените сили поемат контрола в страната за една година. Говорител на канала "Миявади" цитира параграф от съставената от военните конституция, който позволява на армията да поема контрол по време на национално извънредно положение. Говорителят каза, че причина военните да предприемат тези действия отчасти е това, че правителството не е реагирало на твърденията им за масови изборни измами на вота през ноември и не е отложило изборите заради кризата с коронавируса.

Водачът на управляващата партия в Мианмар - "Национална лига за демокрация", и фактически премиер Аун Сан Су Чжи е задържана от въоръжените сили на страната, съобщи говорител на партията. По неговите думи, освен нея, са били задържани президентът Вин Мин и други висши фигури от партията.

"Предполагаме, че армията организира държавен преврат", посочи говорителят, цитиран от Франс прес. Той призова хората да не реагират необмислено и да действат съгласно закона.

Това става след дни на ескалиращо напрежение между цивилното правителство и влиятелните военни, породило опасения от преврат след изборите през ноември миналата година, спечелени от "Национална лига за демокрация". Армията от седмици твърди, че изборите са били белязани от нередности и измами. 75-годишната Аун Сан Су Чжи е най-влиятелният политик в страната си и стана неин ръководител, след като десетилетия наред води ненасилствена борба срещу военния режим.

Достъпът до интернет в Мианмар е силно затруднен, а телекомуникациите са нарушени. Държавната телевизия Ем Ар Ти Ви съобщи във Facebook, че не може да излъчва заради технически проблеми.

