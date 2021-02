Тялото на Атанас Скатов е открито и хеликоптер на пакистанската армия в момента го транспортира от Базовия лагер към Скарду, съобщи в Twitter специализираната фирма за височинни експедиции Alpine Adventure Guides. В хеликоптера е годеницата на Скатов, която е била с него в Базовия лагер.

Атанас Скатов изчезна в подножието на К2 (ВИДЕО+СНИМКА)

Atanas body just recovered by Pak Army helicopter rescue mission. They're flying back to Skardu with Atanas fiancée which was with him at BC. — Alpine Adventure Guides (@Alpine_Pakistan) February 5, 2021

#K2winter2021 Atanas Skatov's body was discovered , and had been transported already to Skardu by Pakistan Army helicopter . — Russianclimb (@russianclimb) February 5, 2021

Скатов изчезна в подножието на К2. Той е паднал на връщане от Лагер 3, след опит да атакува втория по-височина връх в света.

Пакистанските власти са уведомили за инцидента външното ни министерство по дипломатически път чрез посолството ни в Пекин. Тялото на Атанас Скатов в момента се транспортира към най-близкия град в Северен Пакистан.

Смъртоносният К2 – върхът, който отнема живота на всеки четвърти катерач

Българското МВнР и пакистанското правителство изказаха съболезнования на близките на Скатов.

На 5 февруари 2021 г. около 11:20 ч. местно време сънародникът ни е паднал по време на слизане от Лагер 3 към Базовия лагер заради скъсване на въже. Екип от шерпи е издирвал изчезналия катерач. В спасителната акция са били включени и два хеликоптера "Ecurell" на пакистанската армия, като единият от тях го е открил в безжизнено състояние в района на Пайджу, Пакистан. МВнР е в контакт с близките на Скатов и оказва съдействие по случая.

Very Sad News #K2winter2021 climber Mr Atanas Georgiev Skatov from #Bulgaria who had fallen down during descending from camp 3, has been declared dead.



Meanwhile Ali Sadpara and son on way a Heroics mission pic.twitter.com/RI08Nv55A9 — Abdul Ghaffar (@GhaffarDawnNews) February 5, 2021

Скатов е пристигнал благополучно в Лагер 3 вчера около 18.30 ч. Атаката на върха трябвало да започне към 23 ч., но била прекратена заради силен вятър, съобщават от екипа на Скатов в социалните мрежи. На връщане към Базовия лагер въжето на Скатов се скъсало. Данни от GPS тракера му показват, че е паднал от близо 400 м.

Моите най-дълбоки съболезнования за семейството и близките на Атанас #Скатов. Поклон пред силата на духа му – неговите постижения и нестихващата му воля към върха никога няма да бъдат забравени! Светла памет! #K2winter2021 #k2winterexpedition2021 pic.twitter.com/SrMJo3or5n — Ekaterina Zaharieva (@EZaharievaMFA) February 5, 2021

Екипът на NOVA изказва искрени съболезнования на близките и приятелите на Атанас Скатов! Поклон пред паметта му!

