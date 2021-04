Австралиец направи пони от хартия в хотелска стая, където прекара две седмици под карантина, съобщи "Гардиън". Дейвид Мариот, който работи като арт директор, сътворил животното от хартията на опаковките, в които доставят храната му. От нея той измайсторил и подходящо каубойско облекло за себе си. Хартиеното пони Ръсел е със скелет, направен от дъска за гладене, а за черепа му Мариот използвал настолна лампа.

Австралиецът, който живее в Сидни, се заел с творбата си почти веднага, след като се завърнал в Австралия от непланирано пътуване до Великобритания. Баща му починал в Лондон в края на февруари. Възрастният мъж паднал и бил хоспитализиран, но се заразил с COVID-19 и починал. Дейвид заминал за Великобритания, където прекарал известно време под карантина в дома на сестра си и знаел, че при завръщането си в Австралия ще трябва да остане две седмици в изолация в хотел. Затова планирал как да прекара по-приятно времето и се снабдил предварително с тонколони, за да слуша музика и с няколко топки, за да тренира, но започнал да се отегчава.

