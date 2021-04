Южнокорейска компания се опитва да убеди прочут американски художник на графити да не възстановява своя творба, оценена на 440 000 долара, която погрешка беше увредена от двойка, решила, че това е картина, която авторът очаква да бъде дорисувана от публиката, съобщи Асошиейтед прес.

A couple in South Korea accidentally vandalized an abstract painting they saw hanging in a mall. Now the artwork is a magnet for selfies. https://t.co/D972q9Qead — New York Times World (@nytimesworld) April 7, 2021

Художникът Джон Андрю Перело, известен като ДжонУан, е изразил желание картината му да бъде възстановена по начин, който няма да затрудни финансово двойката от Република Корея и няма да повдига обвинения срещу тях, каза мениджърката на базираната в Сеул компания "Контент криейтърс ъв калчър" Джиюн Сон.

Според нея макар изложбата да е била застрахована, застрахователната компания вероятно ще остави част от разходите за сметка на семейната двойка. "Опитваме се да убедим художника да не възстановява творбата си. Показахме му реакции от социалните мрежи, които одобряват творбата му, но изразяват симпатия и към двойката", каза тя.

Hilarious! A couple vandalized a $440,000 painting in South Korea after mistaking it for an interactive exhibit.



I restored the painting in Photoshop and to be honest, I prefer the vandalized piece. It feels much more balanced.



👉 https://t.co/jk5vq0N62n



before & after pic.twitter.com/X753J3vFIY — Trevor Jones 🎨 (@trevorjonesart) April 6, 2021

Според нея възстановяването на картината ще отнеме няколко седмици и ще струва около 10 милиона юана (9000 щатски долара). Творбата е изложена в мол в Сеул. Съпрузите казали на компанията-организатор, че си помислили, че публиката е приканена да участва в създаването на произведението "Неозаглавено", което представлява огромна рисунка на стена, пред която са оставени кутии с бои и четки. Картината не била в рамка заради огромните й размери.

It’s not like anyone else but the artist is going to notice the difference. The artwork is all over the place & the paint & brushes were left there in front of painting.



Couple Mistakenly Defaces $400,000 Artwork in South Korea Gallery - People https://t.co/NiiJyS9gyC — JakeMusc96 (@Musc96) April 9, 2021

На запис от охранителните камери в мола се вижда как миналата неделя двойката южнокорейци нанасят щрихи върху творбата на ДжонУан. Компанията подала сигнал в полицията, но го оттеглила, след като видяла на записа двойката и се заела да реши въпроса сама.

When having fun goes wrong. https://t.co/fKRdwbBxCC — B94.5 All the Hits (@B945Live) April 9, 2021

"За нас инцидентът е смущаващ, защото ясно сме написали, че боите и четките са част от творбата и сме я оградили, за да спрем достъпа на зрителите до нея", каза Сон. Творбата ще остане на показ до 13 юни, както е предвидено. Поради големите й размери, ако се стигне до реставрация, тя трябва да се направи на място.