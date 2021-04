"Ройтерс" обяви, че Алесандра Галони ще поеме поста на главен редактор от следващата седмица, ставайки първата жена, оглавявала световната информационна агенция в нейната 170-годишна история. Галони поема поста от Стивън Дж. Адлер, който се пенсионира, се казва в изявление на Thomson Reuters.

47-годишната Галони заяви, че е "развълнувана" от възможността да "ръководи редакция от световна класа, пълна с талантливи, отдадени и вдъхновяващи журналисти".

Reuters News will name one of its top editors, Alessandra Galloni, as its next editor-in-chief, making her the first woman to lead the news agency in its 170-year history https://t.co/YcVZNbdlt1 pic.twitter.com/Tqh7McXFVi