Полицейското управление на японския град Тояма назначи за един ден за свой началник котката Коко, която миналата година помогна да бъде спасен човек. През миналото лято, докато се разхождала, жена забелязала котка, която втренчено гледа към един от напоителните канали на града.

Проследявайки погледа й, тя осъзнала, че животното наблюдава мъж, лежащ в безсъзнание на дъното на канала. Нивото на водата в него била 15 см, поради което мъжът можело да се удави. Той бил изваден с общите усилия на минувачи, а пристигналите с линейка медицински лица успели да го съживят.

На разпространените от местна телевизия кадри Коко, облечена в подходяща полицейска униформа, полага клетва. "Тържествено обещавам да бъда бдителна по време на разходките си", се казва в придружаващия текст.

