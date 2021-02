Сапьори в Охайо, САЩ, са се отзовали на подаден сигнал за "подозрителна" чанта, намерена пред църква, само за открият в нея нещо съвсем неочаквано, съобщи Си Ен Ен.

A bomb squad was called out to a church in Ohio for a suspicious item. They heard purring inside the bag .... https://t.co/s08Xh3SKys

Отваряйки сака, специалистите по обезвреждане на бомби от шерифската служба на окръг Бътлър са се натъкнали на котка и новородените й котенца. "Вместо подозрително тиктакане нашите специалисти са дочули мъркане", съобщават от службата на страницата си във Facebook.

Освен косматите "бомби" в чантата е намерена бележка, в която се посочва кога е започнала да ражда писаната, както и че името й е Спринкълс.

When a bomb squad in Ohio was called in to investigate a suspicious package, they made an unexpectedly pleasant discovery — Sprinkles the cat with her 6 kittens! @DylanDreyerNBC has your #WeekendMorningBoost. pic.twitter.com/8WtX2Dn45B