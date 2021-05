Приближен на убития лидер на терористичната групировка "Ислямска държава" Абу Бакр ал Багдади е заловен в Истанбул, съобщи днес турската полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Заловеният е афганистанец.

Идентифициран е с кодовото име Басим. Турската полиция съобщи днес, че той е бил задържан в сряда в квартал Аташехир в азиатската част на Истанбул при съвместна операция с турската разузнавателна агенция.

Басим е заподозрян, че е помагал на Ал Багдади да се укрива в сирийската провинция Идлиб след победата над групировката през 2019 г. Ал Багдади бе убит при операция на американските специални служби през октомври 2019 г. в Сирия, припомня АП.

Арестуваха мъж във връзка с атентата от 2 ноември във Виена

След ареста на заподозрения местните медии публикуваха снимка на оплешивяващ мъж с брада, облечен в светло палто. Турските медии публикуваха и предишна снимка, за която се твърди, че е на същия човек, на която той е във военна униформа, с дълга коса и гъста брада, и размахва сабя.

Slain Daesh terrorist leader Abu Bakr al-Baghdadi's right-hand man, an Afghan national code-named "Basim" has been captured in Istanbul in a joint operation by Turkish intelligence and police, reports said Sunday. pic.twitter.com/Z8l4xgpk8n