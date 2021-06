Мощна буря предизвика истински транспортен хаос по улиците на Рим. Над Вечния град се изляха невиждани от месеци порои и удари градушка с размерите на грахови зърна, което доведе до огромни наводнения. Най-сериозно е положението в северните квартали на италианската столица, съобщават местни медии.

Порой и градушка наводниха Бурса (ВИДЕО+СНИМКИ)

A violent rainstorm caused widespread floods in #Rome today, with fire fighters rescuing 40 children from a flooded playschool. https://t.co/iEpxUUGMbt #nubifragio pic.twitter.com/SBXKBoyITU