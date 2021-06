Дженифър Лопес и Бен Афлек бяха заснети от папараци да се целуват страстно в ресторант. Повече от очевидно е, че двамата са се събрали 17 години след раздялата им.

Двойката показа интимност по време на вечеря с роднини на Лопес в ресторант в Малибу, предаде Ройтерс.

Лопес и Афлек бяха сгодени през 2002 г. Разделиха се официално през 2004 г. През последните месеци обаче двамата започнаха отново да се срещат.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/vyUmEci4Pi pic.twitter.com/ITcGcgv9x2