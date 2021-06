Двата действащи италиански вулкана Етна и Стромболи за пореден път "организираха" зрелищен спектакъл, като изригнаха по едно и също време, предаде ДПА.

A new lava flow is now started at #stromboli from the North crateric area.@INGVvulcani @hphtlab@ingv_president@IAVCEI_Hazards https://t.co/u6eD0DLNia pic.twitter.com/Ooortnut8D