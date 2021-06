Българи с разказ от първо лице за торнадото в Чехия.

Единият от тях е д-р Борис Таблов. На път от Германия за България той и семейството му стават случайни свидетели на стихията. Бедствието ги заварило на магистралата от Бърно за Братислава.

„Изведнъж притъмня много сериозно, започна да вали страшно силен дъжд, истинска водна стена се изливаше, която се превърна в градушка. Големината на ледените късове беше като тенис топка”, разказва д-р Борис Таблов.

На магистралата вижда смачкани коли, обърнат тир и прекършени електрически стълбове от природното бедствие.

„Това беше много впечатляващо. Прегънати стълбове лежат в полето. И жиците, минаващи през пътя...”, разказа д-р Таблов.

Като след война, така изглеждат и населените места, засегнати от торнадото. Макар и далече от инцидента, апокалиптичната гледка разтърсила и Цанка Касслова, която живее от 22 години в чешката столица.

„Първото впечатление беше ужасяващо, не вярвам на очите си, имам чувството, че там е паднала бомба”, разказа Цанка Касслова.

Торнадото поваля стотици къщи, хиляди остават без ток и подслон.

