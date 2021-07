Държавният департамент на САЩ днес призова за спокойствие в Куба и обяви, че е загрижен от кадрите с насилие, разпространени през последните няколко дни, предаде Ройтерс.

"Призоваваме за спокойствие и осъждаме всяко насилие срещу мирно протестиращите хора, като призоваваме също кубинското правителство да освободи всички, задържани заради мирен протест", каза говорителят на Държавния департамент Нед Прайс на редовния си брифинг.

We stand with the Cuban people as they bravely assert their fundamental and universal rights, and as they all call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decades of repression and economic suffering. https://t.co/KGY3MFfsw0