Тропическа буря, движеща се към Североизточна Япония, ще донесе силни дъждове, ветрове и големи вълни в района на Токио и вече засегна някои състезания от програмата на Олимпиадата, предаде Асошиейтед прес.

Японската метеорологична служба прогнозира, че бурята "Непартак" ще донесе на Североизточна Япония буреносно време и големи вълни, преди утре около обед да достигне сушата в тази част на страната, преминавайки северно от столичния регион.

