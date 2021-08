Една от 11-те жени, които бяха цитирани в независимо разследване, да обвиняват губернатора на щата Ню Йорк Андрю Куомо в сексуален тормоз, подаде днес жалба срещу него, предадоха световните агенции. Новината потвърди говорителката на бюрото на шерифа на окръг Олбъни в щата.

Според американски медии искът е внесен от асистентка от екипа на Куомо, която се е оплакала от неуместни и неприлични жестове от негова страна спрямо нея от края на 2019 г. Куомо отхвърля твърденията.

