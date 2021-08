Нападнаха гръцки журналисти, отразяващи пожарите край Атина, предаде РИА Новости.

В района е имало и полицаи, които обаче не се намесили, съобщиха журналисти от Open tv.



Journalists in Greece were attacked while live reporting on the wildfires in the country. https://t.co/heSBZCdzSC