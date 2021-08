Пожар на площ от близо 1 900 квадратни километра бушува в Калифорния. Пожарът Дикси възникна на 13 юли и оттогава се разраства, въпреки усилията на 5 хиляди огнеборци. Грийнвил и още няколко градчета в северната част на щата бяха опустошени, повече от 400 сгради - опожарени. Продължава евакуацията на хиляди местни жители.

"Дикси" е вторият по-големина пожар в историята на Калифорния.

Осемте най-големи пожара в щата се случиха след 2017 година.

Още заповеди за евакуация в Калифорния заради пожара „Дикси“

2020-та бе рекордна по отношение на изгорелите площи, но през 2021-ва този рекорд вече е надминат.

@CALFIRESHU is assisting @ShastaTrinityNF working together aggressively to protect lives & property and achieve the common goal of full suppression on the #McFarlandFire . #CALFIRESHU2021 https://t.co/mXfRBqjMt5

The #DixieFire is now the 2nd largest fire in California’s history. As firefighters continue their fight against 11 major wildfires/complexes across the state, please take the time to ensure you and your family are #EvacuationReady by visiting https://t.co/gIN3kS6vHF. pic.twitter.com/92PFACuLYS