Диригент на унгарски оркестър беше имунизиран с трета, бустерна доза на ваксина срещу COVID-19 по време на концерт на открито в Будапеща като част от кампания за насърчаване на ваксинацията, съобщи Асошиейтед прес.

Иван Фишер, диригент на фестивалния оркестър на Будапеща, беше с риза с прорез на ръкава на мястото, където да му бъде поставена инжекцията. Докато Фишер продължаваше да дирижира с палката си, под музиката на оркестъра, лекар му постави третата доза от ваксината и публиката аплодира.

