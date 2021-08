60 души са ранени от взривове в склад на военна част в Южен Казахстан, предаде ТАСС, цитирайки администрацията на района. 11 от пострадалите са военни.

Около 19 ч. местно време във военна част, разположена в Байзакския район на Жамбилска област на Казахстан, край един от складовете се е стигнало до възпламеняване. В резултат от пожара е избухнал взрив.

В склада се съхраняват инженерни боеприпаси, използвани за взривяване, няма снаряди с далечно действие. Затова не летят осколки и фрагменти от боеприпаси, уточни Министерството на отбраната на Казахстан.

Взривовете имат главно характер на ударна вълна.

BREAKING An explosion thundered at a military facility In #Kazakhstan pic.twitter.com/rrTdob0B4r