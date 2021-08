Тропическата буря "Ида" се засили до ураган и се очаква да връхлети крайбрежието на САЩ в Мексиканския залив около град Ню Орлиънс, предаде Ройтерс. В момента природното бедствие се намира над кубинския остров Хувентуд, южно от остров Куба. Скоростта на съпътстващите ветрове достига 120 километра в час.

Ida has strengthened into a hurricane with maximum sustained winds of 75 mph, the National Hurricane Center sayshttps://t.co/77Nlseg3vd — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 27, 2021

Снощи губернаторът на Луизиана обяви извънредно положение. Възможно е южният американски щат да бъде връхлетян от ураганни ветрове със скорост от около 177 км/ч, с пориви, достигащи към 210 км/ч, предупреди американският Национален център за ураганите (НЦУ).

BREAKING: The New Orleans mayor wants everyone who lives or works outside the city’s levee protection system to evacuate. Forecasters say Ida could be a major Category 3 hurricane on Sunday with top winds of 120 mph when it nears the U.S. coast. https://t.co/U2zPNSzIbx — The Associated Press (@AP) August 27, 2021

Губернаторът на Луизиана Джон Бел Едуардс призова местните жители да се подготвят за наближаващото природно бедствие. "Този вид опасности създават допълнителни трудности, защото времето за подготовка е изключително кратко. До събота вечерта всеки трябва да е на мястото, където възнамерява да прекара бурята", каза Едуардс.

Tropical Storm Ida strengthened into a hurricane on Friday and is expected to reach the Gulf Coast of the U.S. over the weekend, the National Hurricane Center said. The eye of the storm could reach Louisiana by Sunday. https://t.co/KaFFvwAQ6H — The New York Times (@nytimes) August 27, 2021

Властите в Ню Орлиънс наредиха задължителна евакуация на всички хора, които не са защитени от системата от диги в района. Останалите местни жители може да се евакуират на доброволна основа.

DEVELOPING: A strengthening Tropical Storm Ida is expected to hit Louisiana on Sunday evening as a Cat. 3 hurricane. https://t.co/isOfbWWrIZ — NBC News (@NBCNews) August 27, 2021



Прогнозите са в следващите часове бурята да премине близо до или над Западна Куба, докато се придвижва на север със скорост от 24 км/ч, заяви НЦУ.

Очаква се обаче, когато преминава над топлите води на Мексиканския залив, "Ида" рязко да набере сила и скорост и да създаде опасност за крайбрежието на американските щати Луизиана, Мисисипи и Алабама, казаха метеоролозите.