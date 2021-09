Хиляди гърци се сбогуваха със световноизвестния гръцки музикант и активист Микис Теодоракис, чиито произведения направиха гръцката култура известна за световната публика през втората половина на 20 век, съобщава Ройтерс.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Теодоракис, чиято музика за филма "Зорба гъркът", написана през 1964 година, спомогна за създаването на безгрижния образ на Гърция у милиони зрители по света, почина на 2 септември на 96-годишна възраст.

Pallbearers carry the coffin containing the remains of the late Greek composer & politician Mikis Theodorakis following the farewell ceremony at the Metropolitan Cathedral in Athens, Greece#MikisTheodorakis #RIP #Greece

More #GettyFootage 🎥 @losmibica ➡️ https://t.co/OvAtTq6dl9 pic.twitter.com/9R3fhJ0j7P