Земетресението с магнитуд 6.0 в Мелбърн изплаши не само хората сутринта, но и един мътещ сокол, който изскочи с писък от пълното с яйца гнездо, предаде Ройтерс. Стрийминг на живо от гнездото, свито на корниз на офис сграда в бизнес района на града, показа момента, в който тя се разлюлява и уплашеният сокол изскача от гнездото, след което се спуска с писък.

Силно земетресение разлюля Австралия

Земетресението е едно от най-силните в историята на Австралия. То причини повреди на някои сгради в Мелбърн.

Видеото е осигурено от групировката "Мирвак", която поддържа 34-етажната сграда Оптус сентър. Там гнезди двойка соколи-скитници от 1991 г. Преди четири години започва излъчване на живо с камера към гнездото им. Инициатор е природозащитна организация.

Според любители на птиците, гледали записа в интернет, стреснатият сокол е мъжки. Австралийски биолог обясни пред Ройтерс, че и мъжките, и женските соколи-скитници мътят яйцата. Минути след края на земетресението друг сокол, вероятно майката, се връща в гнездото и закрива яйцата. Те изглеждат незасегнати от тътена.

A live video stream of the nest, tucked into a ledge on an office building in the city's central business district, caught the moment the temblor struck, causing the spooked falcon to leap from its nest... #Melbourne #Falcon #EarthquakeMelbourne https://t.co/5yeYaXrbBJ