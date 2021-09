Изригването на вулкана на остров Ла Палма в Испания може да продължи до три месеца, смятат експерти.

🔥 house reached by the lava of the volcano of La Palma in the Canary Islands 🔥 @lapalma #lapalma pic.twitter.com/e1qihc69T0 — @ezequieleg968 (@ezequieleg968) September 19, 2021

Реките от лава, на места с височина до 6 метра, погълнаха близо 190 сгради, повечето от които са къщи в селски района на остров Ла Палма.

Сега лавата се движи бавно към крайбрежието, където живеят повече хора. Това наложи и евакуацията на още около 1000 души.

Drone footage showed lava from Spanish Canary Islands’ La Palma volcano swallowing a swimming pool and houses on its way to the coast https://t.co/sIO1gcoOzO pic.twitter.com/gB3duLGVuQ — Reuters (@Reuters) September 21, 2021

Вулканът бълва и големи количества серен диоксид, който може да порази белите дробове.