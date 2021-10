Първият Женски марш по време на мандата на президента Джо Байдън се насочва днес към сградата на Върховния съд във Вашингтон като част от протестите в цялата страна за запазване на правото на аборт, предаде АП.

Според организаторите проявата във федералната столица е сред стотиците подобни протестни акции в САЩ днес, свързани с въпроса за абортите. След дни започва нова сесия на Върховния съд, на която трябва да бъде обсъдено бъдещето на правата на жените да прекратяват бременността си.

HAPPENING NOW: Texas abortion advocates are taking the stage in Washington, DC to let the nation know that we won’t stop fighting to restore our constitutional right to abortion care. #RallyForAbortionJustice pic.twitter.com/MqHwMiASux