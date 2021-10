Босненец построи въртяща се къща, за да удовлетвори желанието на съпругата си за разнообразна гледка през прозореца, съобщава Асошиейтед прес.

Макар да не може да се мери с Тадж Махал, семейната къща в малкия босненски град Сърбац също представлява своеобразен паметник на любовта, отбелязва агенцията. Сградата е построена от 72-годишния Воин Кусич за съпругата му Любица.

Bosna Hersek’te yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, eşini mutlu etmek için dönen ev inşa etti.https://t.co/9tVZMQwArG pic.twitter.com/KsxDUQnK7e — TRT HABER (@trthaber) October 10, 2021



Постройката със зелена фасада и червен покрив може да направи пълен кръг от 360 градуса.

"След като достигнах напреднала възраст и децата ми поеха семейния бизнес, най-накрая имах достатъчно време, за да изпълня желанието на съпругата си - да може да променя изложението на стаите в къщата, когато поиска", споделя Кусич.

Спасиха мъж, оцелял 3 седмици в пустошта на Аляска, без подслон (ВИДЕО)

Къщата се върти около седемметрова ос, проектирана от Кусич, а гледката се променя от нива с царевица и земеделска земя към гора и река. При най-бавния темп къщата може да направи пълен кръг за 24 часа, а при пълна скорост постига това за 22 секунди, обясни босненецът пред Ройтерс.

Vojin Kusic Made Rotating House: Husband built a unique house to please his wife, seeing love, Dashrath Manjhi will be remembered! – man builds a rotating house in 6 year after his wife tired of her complaining vojin kusic bosnia https://t.co/tqPjCb50Ak — Press 24 News (@press24newslive) October 11, 2021

25 снимки, които могат да разтопят и най-леденото сърце (ГАЛЕРИЯ)

Проектът е отнел на мъжа почти шест години. По думите му къщата е по-устойчива на земетресения от стационарните жилища.

"I've got tired of her complaints and frequent refurbishing of our family house and I said: I'll build you a rotating house so you can spin it as you wish," #VojinKusic said, standing in front of his new house... #Bosnia #Srbachttps://t.co/V7NYYAkgh0 — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) October 10, 2021

Eşini mutlu etmek için dönen ev inşa etti



Bosna Hersek’te yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, eşini mutlu etmek için dönen ev inşa etti. Eşinin şikayetlerinden ve evi sık sık yenilemekten bıkan Kusic, kendi etrafında dönen bir ev tasarladı ve 6 yılda tam… https://t.co/rRykMHmGpr — Ahmet İşitez (@ahmetisitez) October 10, 2021

"I've got tired of her complaints and frequent refurbishing of our family house and I said: I'll build you a rotating house so you can spin it as you wish," Vojin Kusic, 72 https://t.co/s428FOifAM — Pelagia (@Ljiljana1972) October 9, 2021