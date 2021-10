Кралската шведска академия на науките присъди половината от наградата за икономически науки за 2021 г. на Дейвид Кард, а другата половина съвместно на Джошуа Д. Ангрист и Гуидо У. Имбенс.

Роденият в Канада Кард е награден за „емпиричния му принос към икономиката на труда“, а Ангрист и Гуидо са отличени за „методологичния им принос към анализа на причинно-следствените връзки“.

Наградата икономика в памет на Алфред Нобел е присъждана 52 пъти на 86 лауреати между 1969 и 2020 г.

