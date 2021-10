За първи път кувейтските жени ще могат да се запишат в армията на бойни длъжности, след като години наред те бяха ограничени до граждански функции, съобщиха от армията във вторник.

Министърът на отбраната Хамад Джабер ал-Али ал-Сабах заяви, че е отворена вратата за жените да се присъединят към различни бойни звания, включително като офицери, съобщиха въоръжените сили на Кувейт.

After Saudi Arabia, now Kuwait enlists women in their "Armed forces" Abu Bakr al-Baghdadi trembles out of fear in his grave. pic.twitter.com/mRU7u7LyzN

"Дойде време кувейтските жени да получат възможност да влязат в кувейтската армия рамо до рамо със своите братя", заяви министърът в коментар, предаден от държавната информационна агенция КУНА.

Кувейтските жени получиха право на глас през 2005 г. и активно участват в кабинета и парламента, въпреки че не получиха места в настоящия парламент.

Kuwait announced that women will be allowed to register for the military service, according to local media reports citing the Kuwait army.https://t.co/RxMlpKKMCg