40 станаха жертвите на пожар в жилищен комплекс в Тайван. Повече от 50 души са приети в болници с различни наранявания и степен на обгазяване. Състоянието на част от пострадалите е тежко и те са в интензивни отделения.

Кадри на очевидци показват 13-етажната сграда, която е погълната от пламъци и дим.

Пожарът се е разразил в ранните часове на деня.

#BREAKING 46 killed, dozens injured in Taiwan building inferno: fire department...An overnight fire tore through a building in the southern Taiwanese city of #Kaohsiung on Thursday, killing 46 people and injuring dozens of others, officials said pic.twitter.com/kGGqT9Np4y