Осмият и последен сезон на сериала "Black-ish" ще включва специална гост-звезда - бившата първа дама на САЩ Мишел Обама, предаде ЮПИ, позовавайки се на ABC.

От телевизията споделиха новината в Twitter, публикувайки снимка на Обама с членове на актьорския състав, сред които Антъни Андерсън, Трейси Елис Рос, Яра Шахиди. Създателите на сериала заявиха, че за тях е чест Мишел Обама да бъде гост-звезда в последния му сезон.

I’ve long been a fan of @BlackishABC’s wit and all-around brilliance, and it was such a thrill to join in for an episode. I can’t wait for you all to see it! ❤️ https://t.co/NsyN6KfpG4