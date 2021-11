Американските власти заловиха близо един тон кокаин, изпратен в Ню Йорк от Пуерто Рико, предаде агенция Ройтерс. Това е най-голямата залавяна пратка в района от повече от 10 години, съобщиха във вторник властите.

Специален агент Рей Донован от Американската администрация за борба с наркотиците (DEA) каза, че през последната година се наблюдава 150-процентово увеличение на залавяните пратки в района.

На улицата намерените 920 кг кокаин може да имат стойност между 37 и 370 милиона долара в зависимост от нивото на търговията, заяви източник, запознат с темата.

Three men are facing charges for taking part in a drug trafficking scheme that would have brought about a ton of cocaine to New York streets, authorities said. https://t.co/kdMCRQVypy

По случая са обвинени трима души. Властите са открили наркотиците в големи метални градински валяци, които били превозвани във ван под наем.

U.S. seizes more than one ton of cocaine in biggest NY-area bust in a decade https://t.co/dK5M4240Ta



