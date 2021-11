Номинираният за "Оскар" режисьор Брет Морген, създател на новаторски и възхвалявани документални продукции, сред които за вокала на "Нирвана" Кърт Кобейн и за приматоложката Джейн Гудол, работи над филм за легендарния британски музикант Дейвид Боуи, съобщи "Варайъти".

Според източници, запознати с проекта, Морген от четири години подготвя нещо повече от обикновен документален биографичен филм. За целта режисьорът разчита на архивни записи, които досега не са показвани пред публика.

За основа на историята ще послужат уникални кадри от изпълнения на Дейвид Боуи на живо.

Заглавието и подробности около документалния филм на този етап не се разкриват. Знае се само, че Брет Морген работи самостоятелно по проекта като режисьор, сценарист, продуцент и видеомонтажист. Миксирането на звука е поверено на екипа, работил над биографичния филм "Бохемска рапсодия" за група "Куин". Тони Висконти, продуцентът на Дейвид Боуи, също има принос към филма.

