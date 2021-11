Как САЩ се справя с пандемията и кои са хората, създали COVID ваксините? Отговорите специално за "Твоят ден" дава американският писател и журналист от Wall Street Journal Грегъри Зукърман. Той пише книга за пандемията - A Shot to Save the World: The Remarkable Race.

"Започнах да я пиша в началото на 2020 г. по време на първия локдаун в Ню Йорк. Исках да чуя една позитивна история, на надеждата. Започнах да разговарям с учените, които работеха по ваксините. Не бяха политически настроени, а пълни с надежда", разказва той.

Синът му се разболява от COVID-19, а чичо му и негов съсед губят битката с болестта. "В книгата обяснявам, че въпреки че ваксините бяха одобрени много бързо, но технологията и методите зад тях са разработвани в продължение на много години", разкрива журналистът.

Ръст на пациентите с COVID-19 в интензивни отделелния

Според него основните производители на ваксини са американците от "Модерна", германците от "Бионтех" и учените от Оксфорд. Относно антиваксърите, той споделя, че ги дели на два вида. "Едните вярват на конспиративни теории. Другите са предпазливи, защото тези ваксини са нови и смятат, че са създадени твърде бързо. За първи път в историята всички етапи по създаването на нова ваксина са задвижени едновременно - разработването, тестването и производството. Причината затова е, че светът впрегна сили и ресурси заради пандемията", обяснява Зукърман.

Обяснява си недоверието към ваксината с липсата на информираност. "Риск има във всичко, но рискът от тези ваксини е минимален, научните факти го доказват", подчерта американецът.

Целия разговор гледайте във видеото.